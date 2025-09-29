Acireale Nino Borzi' è il nuovo dirigente comunale dell’area Ambiente e Protezione civile
Nino Borzì è il nuovo dirigente dell’Area 7 del Comune di Acireale, che comprende il Settore Ecologia e Ambiente e il Settore Protezione Civile. Questa mattina al Palazzo di Città di Acireale, con la firma del contratto, è stata formalizzata l’assunzione in presenza del sindaco Roberto Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Nino Garozzo nominato nuovo presidente dell’Iacp di Acireale
Diocesi: Acireale, domani a Pozzillo una piazza dedicata al parroco mons. Giuseppe Borzì, a 20 anni dalla morte - Nella diocesi di Acireale, la comunità della frazione acese di Pozzillo, a vent’anni dalla morte di mons. agensir.it scrive
Acireale, Nino Garozzo nominato presidente dello Iacp - La Giunta regionale ha nominato l’avvocato Nino Garozzo, consigliere comunale ed ex sindaco di Acireale, presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari della città termale. Scrive cataniaoggi.it