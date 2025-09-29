Acireale Nino Borzi' è il nuovo dirigente comunale dell’area Ambiente e Protezione civile

Nino Borzì è il nuovo dirigente dell’Area 7 del Comune di Acireale, che comprende il Settore Ecologia e Ambiente e il Settore Protezione Civile. Questa mattina al Palazzo di Città di Acireale, con la firma del contratto, è stata formalizzata l’assunzione in presenza del sindaco Roberto Barbagallo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it