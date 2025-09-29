Aci Sant’Antonio consegnati i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale
Sono stati consegnati i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di Aci Sant'Antonio, un intervento atteso da anni dalla cittadinanza. Alla presentazione erano presenti il sindaco Quintino Rocca, il vicesindaco Salvo Conti, l'assessora ai Servizi Cimiteriali Cettina Riolo, il presidente del.
