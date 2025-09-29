Aci Racing Weekend il bilancio sorride | anche Kimi Antonelli tra gli ospiti
Imola, 29 settembre 2025 – Con le ultime sei gare di ieri, si è concluso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il secondo appuntamento stagionale con l’ Aci Racing Weekend. Epilogo agonistico motorizzato, in questa annata 2025 da incorniciare per il circuito in riva al Santerno, prima degli eventi conclusivi in calendario: Modena Cento Ore (10 ottobre), Giro dei Tre Monti di podismo (18-19), Monsterland (31) e Autodromo senza Barriere (7 dicembre). Domini incontrastati della coppia composta da Sandy Mitchell e Andrea Frassineti (Lamborghini Huracan) nel GT3 e del tandem formato da Marco Zanasi e Andrea Belicchi (Ferrari 296) nella GT Cup. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
