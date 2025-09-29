Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano sono una coppia?

Il cantante e l'attrice paparazzati insieme in atteggiamenti complici e affettuosi fanno volare il gossip.

In questa notizia si parla di: achille - lauro

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Condotto da Ilary Blasi e Alvin, l'evento registrato a Molfetta porta sul palco i protagonisti dell'estate musicale, da Joan Thiele ai Coma_Cose, da Achille Lauro ai Negramaro

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Achille Lauro, Muse e Bad Bunny

