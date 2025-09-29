Achille Lauro e Celeste Dalla Porta | è solo lavoro o c’è qualcosa in più?

Alla Milano Fashion Week un arrivo in coppia ha suscitato curiosità da parte dei presenti e non solo. Achille Lauro e Celeste Dalla Porta sono arrivati insieme alla sfilata di Dolce & Gabbana. I due, seduti l’uno affianco all’altro come mostra la foto pubblicata dal settimanale Chi, secondo alcune indiscrezioni pare che siano stati insieme tutto il tempo con atteggiamenti di complicità. La coppia si è conosciuta l’anno scorso, poco dopo che Dalla Porta ha ottenuto grande successo rivestendo i panni della protagonista del film di Sorrentino, Parthenope. Successivamente Achille Lauro l’ha contattata e le ha chiesto di prendere parte al videoclip di Incoscienti Giovani, la canzone che ha portato a Sanremo quest’anno e con cui si è classificato settimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Achille Lauro e Celeste Dalla Porta: è solo lavoro o c’è qualcosa in più?

