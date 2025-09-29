Achille Lauro 40 anni dopo | La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore

Era il 7 ottobre del 1985 quando un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina (Flp) dirottò al largo delle coste dell’Egitto una nave da crociera italiana, l’Achille Lauro. Tre giorni di tensioni internazionali, che culminarono con l’omicidio del cittadino statunitense di religione ebraica Leon Klinghoffer, rimasto in sedia a rotelle a causa di un ictus, sfociarono nella crisi di Sigonella, il più grave confronto armato tra due Paesi alleati della Nato, in disaccordo sulla sorte dei terroristi. Quarant’anni dopo, i fatti riemergono grazie ai materiali d’archivio e alle testimonianze dirette raccolte nel nuovo documentario “Achille Lauro – La Crociera del Terrore”, prodotto dalla B&B Film e scritto da Giuseppe Bentivegna, Vania Del Borgo e Raffaele Brunetti e diretto dal regista Simone Manetti, che andrà in onda domani in Francia e Germania su Arte e il 7 ottobre in Italia su Sky Crime, Sky Documentaries, History Channel e Now, in nomination per il Prix Europa a Berlino e in concorso al PriMed di Marsiglia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Achille Lauro, 40 anni dopo: “La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore”

