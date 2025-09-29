Acf finisce con una sconfitta la trasferta a Cesena
Arezzo, 29 settembre 2025 – Dopo la pausa per la Coppa Italia, torna il Campionato di Serie B Femminile. L’ACF Arezzo è in trasferta per affrontare il Cesena, squadra al momento a pari punti con le amaranto. CESENA – ACF AREZZO Cesena: Serafino, Nano (Ciano 69’), Fadda, Groff, Zamboni (Calegari 61’), Cocino, Di Luzio (Catelli 84’), Milan (Ciabini 69’), Zannini, Bison (De Muri 61’), Catena A disposizione: Bardi, Ciano, Belolli, Ciabini, Zappettini, De Muri, Catelli, Testa, Calegari All. Roberto Rossi ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi (Termentini 45’), Tamburini, Lorieri (Bossi 70’), Nasoni E. 🔗 Leggi su Lanazione.it
