Accreditamento Erasmus+ per le scuole | la scadenza del 1° ottobre

Orizzontescuola.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accreditamento Erasmus+ rappresenta la via principale per partecipare in modo continuativo alle attività di mobilità internazionale previste dall’Azione chiave 1. Chi presenta la candidatura deve predisporre un Piano Erasmus+, che ne descriva obiettivi, orientamenti e azioni in prospettiva pluriennale. Il progetto deve inoltre aderire agli Standard di qualità Erasmus+, condivisi a livello europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Servizio infanzia, accreditamento Erasmus+

