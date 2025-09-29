Accreditamento Erasmus+ per le scuole | la scadenza del 1° ottobre
L’Accreditamento Erasmus+ rappresenta la via principale per partecipare in modo continuativo alle attività di mobilità internazionale previste dall’Azione chiave 1. Chi presenta la candidatura deve predisporre un Piano Erasmus+, che ne descriva obiettivi, orientamenti e azioni in prospettiva pluriennale. Il progetto deve inoltre aderire agli Standard di qualità Erasmus+, condivisi a livello europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Servizio infanzia, accreditamento Erasmus+
Undici studentesse e uno studente dai primi giorni di settembre sono in mobilità di lungo termine presso scuole dell'Unione Europea grazie all'accreditamento Erasmus+ dell'istituto nocerino.
Vuoi aprire la tua scuola all'Europa? Con l'Accreditamento Erasmus+ (KA120-SCH) studenti e docenti hanno nuove opportunità di mobilità e crescita. Scadenza: 1 ottobre 2025, ore 12:00 CET
L'Erasmus per le scuole continua a crescere: nel 2025 in partenza quasi 25mila studenti
Erasmus+ record in Italia: 32mila studenti e docenti verso l'Europa nel 2025, +36% di mobilità studentesche e 51 milioni di budget. I numeri testimoniano una crescita costante che coinvolge tutti gli attori del mondo della scuola, dagli studenti a