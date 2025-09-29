Accordo Generali-Natixis a rischio stallo in pole il Terzo Polo allargato ma dossier sul tavolo anche di Intesa Sanpaolo Unicredit Medionalum e altri operatori - RUMORS
L’operazione con i francesi di Natixis è a rischio stallo, in tale ambito è stata rimossa penale prevista in caso di mancata finalizzazione dell’accordo; dossier sul tavolo di Intesa Sanpaolo (che ha smentito) e di altri operatori, in pole il Terzo polo allargato con oltre 920 miliardi - Confermate. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: accordo - generali
Dazi, accordo tra USA e UE: tariffe generali al 15% mentre acciaio ed alluminio restano al 50%.
Generali-Natixis, rimossa la penale da €50 mln per la joint venture da €1.900 mld; decisione sull'accordo entro il 31 dicembre
Domani alle 11 con Anna Maria Giordano su @Radio3tweet: Trump a Quantico in Virginia al meeting con i generali USA, negozia legge di spesa ponte e annuncia accordo speciale in Medio Oriente con Netanyahu. https://raiplaysound.it/programmi/radio3mo - X Vai su X
La private bank, sotto la guida dell’AD Gian Maria Mossa, intende velocizzare questo percorso e il 9 ottobre presenterà ufficialmente l’accordo con Generali relativo all’insurebanking. - facebook.com Vai su Facebook
Generali-Natixis, trattativa avanti fino a dicembre ma senza la penale da 50 milioni la partita si fa più fragile - Se l’operazione dovesse andare in porto, nascerebbe un operatore globale nella gestione del risparmio con circa 1. Segnala affaritaliani.it
Generali, avanti su Natixis. Eliminata la penale da 50 milioni - La compagnia: trattative fino a dicembre, serve l’ok dei due board. Secondo msn.com