Accordo con i medici di famiglia | anche il Pd in pressing sulla Regione Emilia-Romagna per la firma
Bologna, 29 settembre 2025 – Nel Bolognese mancano oltre 250 medici di famiglia e sono oltre 1,4 milioni gli emiliano-romagnoli che ad oggi non hanno un medico di base di riferimento nella propria zona. A rilanciare l'allarme è Fratelli d'Italia, tramite la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, dopo il resoconto di questa mattina dell'assessore alla Sanità, Massimo Fabi, in commissione Sanità. "La Regione, a differenza di molte altre, non ha ancora presentato l’Accordo Integrativo Regionale, bloccando il sistema. Intanto i giovani medici restano senza tutele e prospettive”, dichiara Evangelisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
