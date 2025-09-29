Accoltellato mentre tenta di fermare una lite a Pomigliano d’Arco
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio dopo un tamponamento. Un uomo di 54 anni è stato accoltellato al petto nella serata di domenica a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Tutto è iniziato dopo un tamponamento tra due auto, che ha fatto scattare una violenta lite tra i conducenti. Il gesto del 54enne. Secondo le prime ricostruzioni, il 54enne – che si trovava tra i clienti di un bar vicino – si sarebbe avvicinato per separare i due automobilisti. In quel momento, uno dei conducenti lo avrebbe colpito con un coltello al torace, prima di fuggire rapidamente. Le condizioni della vittima. L’uomo, in condizioni definite molto gravi, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ Ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
