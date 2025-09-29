Accoltellamento in via Generale Messina | fermato il presunto responsabile
Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha proceduto al fermo di un giovane tarantino di 22 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio. Il personale della Squadra Mobile è intervenuto negli attimi successivi al ferimento di un tarantino di 46 anni avvenuto poco prima in via Generale Messina nei pressi di un circolo ricreativo. A seguito del litigio il ferito, colpito da alcune coltellate al corpo, era stato trovato riverso sulla sede stradale con copiose perdite ematiche e poi ricoverato in codice rosso presso il SS. Annunziata. Le indagini, coadiuvate anche dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza disseminati nella zona, hanno permesso ricostruire la dinamica dell’accaduto, consentendo di raccogliere indizi utili a ritenere che il responsabile fosse un 22enne già noto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: accoltellamento - generale
C'è stato un accoltellamento ieri sera a Marsala.
