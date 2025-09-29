Accoltella la moglie poi chiede aiuto | Non è pentimento ma tentato omicidio

Perugiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è spazio per il perdono della legge per chi, dopo aver accoltellato ripetutamente la propria moglie, credendo di averla uccisa, si pente e chiede aiuto. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con la sentenza di condanna, respingendo la richiesta di riconoscere la "desistenza volontaria". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

accoltella - moglie

