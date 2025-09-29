Accoltella la moglie poi chiede aiuto | Non è pentimento ma tentato omicidio
Non c’è spazio per il perdono della legge per chi, dopo aver accoltellato ripetutamente la propria moglie, credendo di averla uccisa, si pente e chiede aiuto. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con la sentenza di condanna, respingendo la richiesta di riconoscere la "desistenza volontaria". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: accoltella - moglie
Trova la moglie con l’amante nel letto e accoltella il rivale in amore: per i giudici non è tentato omicidio
Choc nel salernitano, uomo accoltella la moglie e poi tenta il suicidio
Choc nel salernitano, uomo accoltella la moglie mentre dorme e poi tenta il suicidio
? ACCOLTELLA MOGLIE, FIGLIO E NIPOTE: E' STATO ARRESTATO IL 66ENNE DI LICATA leggi --> https://www.teleone.it/2025/09/28/fermato-il-66enne-di-licata-che-ha-accoltellato-moglie-figlio-e-nipote-i-feriti-in-condizioni-gravi - facebook.com Vai su Facebook
==Accoltella moglie, figlio e nipote: siciliano ricercato in Germania - X Vai su X