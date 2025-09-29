Accoltella la moglie in mezzo alla strada e fugge arrestato in Kosovo | aveva comprato il biglietto un giorno prima

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato sabato mattina, a Pristina (Kosovo), il 45enne accusato del tentato omicidio della moglie avvenuto a Boffalora sopra Ticino (Milano) nella tarda mattinata di domenica 21 settembre. L'uomo, di origini kosovare, avrebbe accoltellato la donna nei pressi della loro abitazione. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltella - moglie

Trova la moglie con l’amante nel letto e accoltella il rivale in amore: per i giudici non è tentato omicidio

Choc nel salernitano, uomo accoltella la moglie e poi tenta il suicidio

Choc nel salernitano, uomo accoltella la moglie mentre dorme e poi tenta il suicidio

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Moglie Mezzo Strada