Accoltella la compagna e fugge in aereo arrestato in Kosovo | Premeditato aveva già il biglietto del volo

Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nei pressi della loro abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano) durante la festa patronale. A una settimana di distanza, l'uomo è stato arrestato in Kosovo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione: aveva già il biglietto aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accoltella - compagna

Notte di terrore: prende a calci e pugni l'ex compagna, accoltella la madre e colpisce la figlia di 7 mesi: arrestato

La lite furibonda e la lama da 14 centimetri: accoltella sei volte il figlio della compagna, arrestato

Follia ad Aversa, accoltella la compagna del figlio dopo lite: arrestata 67enne

Un uomo é stato accoltellato dalla compagna a #empoli. La donna, una 47enne, é stata arrestata per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook

==Accoltella moglie, figlio e nipote: siciliano ricercato in Germania - X Vai su X

Accoltella la compagna e fugge in aereo, arrestato in Kosovo: “Premeditato, aveva già il biglietto del volo” - Una donna di 35 anni è stata accoltellata dal compagno nei pressi della loro abitazione di Boffalora sopra Ticino (Milano) durante la festa patronale ... Si legge su fanpage.it

Boffalora: accoltella la moglie alla festa patronale e fugge in Kosovo, arrestato - Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe acquistato il biglietto aereo il giorno pri ... Lo riporta msn.com