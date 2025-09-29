Accoglienza familiare | il Centro per le Famiglie in piazza Matteotti con un banchetto informativo

Mercoledì primo ottobre in piazza Matteotti le operatrici del Centro per le Famiglie saranno presenti con un banchetto informativo per promuovere i progetti di accoglienza familiare nell’ambito della rassegna “Autunno in centro storico” a cura di ModenAmoreMio.Presso il banchetto, gestito per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: accoglienza - familiare

'Benvenuti a casa vostra', storie di accoglienza familiare in scena a Palazzo Nadiani con Playback Theatre

Info dalla nostra Unione di Comuni e da @ASC Insieme: sabato 27 ottobre, a Monte san Pietro, festa dell'accoglienza e dell'affido familiare. Info e iscrizioni dal sito dell'Unione - facebook.com Vai su Facebook

A Rende nasce il Centro Famiglia 3.0: supporto alle famiglie e alle persone fragili - 0 è stato pensato in una zona facilmente raggiungibile e riconoscibile come punto unitario di accoglienza ... Si legge su quicosenza.it

Pescara celebra il mese dell’Affido 2025 [VIDEO] - Dal 26 settembre al 25 novembre, Pescara ospita la IX edizione del Mese dell'Affido e dell'Accoglienza: incontri, spettacoli e laboratori ... Secondo abruzzonews.eu