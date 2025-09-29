Accadde oggi | 29 settembre nasce Michelangelo Merisi più noto come ‘Caravaggio’

La sua pittura è caratterizzata da un "realismo drammatico" e da un rifiuto delle convenzioni, rinunciando al bello per raccontare la realtà, a volte cruda e terribile Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, nacque a Milano, da genitori originari di Caravaggio, il 29 settembre .

