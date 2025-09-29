Abusi nel cantiere pali di cemento nei canali del Consorzio | scatta il sequestro
Un maxi capanno in costruzione con le fondamenta nei canali del Consorzio di Bonifica. E’ questa la scoperta fatta dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, nel corso di un controllo in materia urbanistica-edilizia, a Villa Liternto, in Via Delle Dune, che hanno accertato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: abusi - cantiere
