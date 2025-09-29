Abusi edilizi a Capalbio sequestrati due immobili da 100 metri quadri l’uno
Arezzo, 29 settembre 2025 – Due immobili di oltre 100 metri quadrati ciascuno, realizzati in un'area vincolata e senza alcun permesso edilizio, sono stati posti sotto sequestro preventivo dai carabinieri forestali del nucleo di Orbetello. Le costruzioni, destinate a diventare appartamenti, erano corredate da rampe in cemento, muri perimetrali e opere di sistemazione esterna. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Grosseto, che ha ottenuto il sequestro dal Gip del Tribunale per evitare il completamento delle opere. Il blitz rientra in un'operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri forestali, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico e a rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: abusi - edilizi
L'indagine su un incendio 'svela' abusi edilizi, un'officina non autorizzata e rifiuti pericolosi: maxi sequestro a Piombino
Là dove c'era l'erba ci sono rifiuti (anche pericolosi), abusi edilizi e pollai
Sequestri nel Cava Regia, lido esclusivo di Vico Equense: abusi edilizi e occupazione del demanio
Abusi edilizi in via Maceri, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune - X Vai su X
Abusi edilizi in via Maceri, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune - facebook.com Vai su Facebook
Abusi edilizi a Capalbio, sequestrati due immobili da 100 metri quadri l’uno - Le costruzioni, destinate a diventare appartamenti, erano corredate da rampe in cemento, muri perimetrali e opere di sistemazione esterna ... Lo riporta lanazione.it
Due immobili sequestrati a Capalbio: dovevano diventare appartamenti. Erano stati costruiti in area con vincolo paesaggistico - I carabinieri forestale hanno sequestrato due immobili di 100 metri quadri costruiti abusivamente in un’area vincolata nel comune di Capalbio. Come scrive msn.com