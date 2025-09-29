Abusi edilizi a Capalbio sequestrati due immobili da 100 metri quadri l’uno

Arezzo, 29 settembre 2025 – Due immobili di oltre 100 metri quadrati ciascuno, realizzati in un'area vincolata e senza alcun permesso edilizio, sono stati posti sotto sequestro preventivo dai carabinieri forestali del nucleo di Orbetello. Le costruzioni, destinate a diventare appartamenti, erano corredate da rampe in cemento, muri perimetrali e opere di sistemazione esterna. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Grosseto, che ha ottenuto il sequestro dal Gip del Tribunale per evitare il completamento delle opere. Il blitz rientra in un'operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri forestali, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico e a rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

