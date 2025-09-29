Abusi e violenze in famiglia Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza sessuale ai danni della figlia minore di lei, all’epoca dei fatti contestati undicenne. L’uomo è a processo in abbreviato. Arrestato nel gennaio 2024 a Brescia dalla Mobile, era stato denunciato proprio dalla convivente che nel dicembre 2023, durante un controllo stradale da parte degli agenti, aveva preso il coraggio a due mani e aveva confidato il dramma che a sentire lei viveva in casa. "Ti ammazzo, ti lascio qui in terra, non mi interessa andare in carcere, se mi denunci ti uccido e se mi togli mia figlia ti ammazzo", le avrebbe detto lui anche in presenza dei figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

abusi e violenze in famiglia il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne

© Ilgiorno.it - Abusi e violenze in famiglia. Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne

In questa notizia si parla di: abusi - violenze

La casa degli orrori di Jesi: “Violenze su noi pazienti psichiatrici. Anche abusi sotto la doccia”

Minori vittime di violenze e abusi, a Napoli nasce lo sportello gratuito per seguirli e aiutarli

Gli abusi su un ragazzino in parrocchia, dopo le violenze scattava la benedizione: arrestato sacerdote

abusi violenze famiglia pmAbusi e violenze in famiglia. Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne - È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza ... Da msn.com

Reggio Calabria, violenze sulla moglie per 19 anni: arrestato - Avrebbe maltrattato la moglie con abusi, violenze, aggressioni per 19 anni, per questo è stato arrestato dai carabinieri di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Abusi Violenze Famiglia Pm