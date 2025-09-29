Abusi e violenze in famiglia Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne
Cinque anni e quattro mesi di reclusione. È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza sessuale ai danni della figlia minore di lei, all’epoca dei fatti contestati undicenne. L’uomo è a processo in abbreviato. Arrestato nel gennaio 2024 a Brescia dalla Mobile, era stato denunciato proprio dalla convivente che nel dicembre 2023, durante un controllo stradale da parte degli agenti, aveva preso il coraggio a due mani e aveva confidato il dramma che a sentire lei viveva in casa. "Ti ammazzo, ti lascio qui in terra, non mi interessa andare in carcere, se mi denunci ti uccido e se mi togli mia figlia ti ammazzo", le avrebbe detto lui anche in presenza dei figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: abusi - violenze
La casa degli orrori di Jesi: “Violenze su noi pazienti psichiatrici. Anche abusi sotto la doccia”
Minori vittime di violenze e abusi, a Napoli nasce lo sportello gratuito per seguirli e aiutarli
Gli abusi su un ragazzino in parrocchia, dopo le violenze scattava la benedizione: arrestato sacerdote
Grosseto, un’intera famiglia sotto indagine. Sei persone accusate di violenze, abusi e sfruttamento della prostituzione La vittima più giovane è una ragazza di 13 anni Una vicenda torbida che ha scosso la città e che ora è al centro delle indagini della procur - facebook.com Vai su Facebook
San Martino in Rio. Anni di abusi e violenze in famiglia, gli aguzzini erano due fratelli: denunciati https://24emilia.com/san-martino-in-rio-anni-di-abusi-e-violenze-in-famiglia-gli-aguzzini-erano-due-fratelli/… - X Vai su X
Abusi e violenze in famiglia. Il pm chiede almeno 5 anni a carico di un trentanovenne - È la condanna chiesta in aula nei confronti di un 39enne originario dell’Albania accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza ... Da msn.com
Reggio Calabria, violenze sulla moglie per 19 anni: arrestato - Avrebbe maltrattato la moglie con abusi, violenze, aggressioni per 19 anni, per questo è stato arrestato dai carabinieri di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Segnala tgcom24.mediaset.it