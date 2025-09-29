Abodi | Nazionali volley espressione migliore dello sport italiano

“Sembrava quasi una vittoria semplice ma nello sport non c’è nulla di semplice. È tutto frutto di allenamento, abnegazione, costanza, talento e capacità di fare squadra. Questo è lo sport italiano e la pallavolo maschile e femminile sono l’espressione migliore dello sport italiano ” così il ministro dello Sport Andrea Abodi sulla vittoria ai mondiali di pallavolo sia della nazionale maschile che di quella femminile a margine del Global Travel & Tourism Summit a Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

