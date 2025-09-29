Abbiamo visto l' incidente dacci 50mila euro e sistemiamo le cose con un giudice | condannati per truffa

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a due anni e mezzo per truffa a carico di due imputati che avevano estorto 50.000 euro a un uomo, approfittando delle sue paure per un procedimento penale a suo carico. Tuttavia, il verdetto di secondo grado ha portato anche all’assoluzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - visto

Muore folgorato da un fulmine. Il racconto-choc della testimone: “Lo abbiamo visto a terra, è stato terribile”

Non abbiamo ancora visto il miglior Alcaraz

Alcaraz non assomiglia a niente che abbiamo visto, il suo non è talento: è amore (Times)

Il tecnico blucerchiato: “Ho visto tante cose positive e finalmente abbiamo mosso la classifica. Questa prestazione ci dà spirito per le prossime due gare, molto importanti, a Marassi con Catanzaro e Pescara” - facebook.com Vai su Facebook

Mostra Cinema #Venezia2025, le scarpe che abbiamo visto sul red carpet - X Vai su X

Incidente choc per Alfonso e Chiara del Grande Fratello: “Abbiamo visto la morte in faccia” - La coppia, in vacanza a Las Vegas era all'interno di un van che si è ribaltato forse per lo scoppio di una ruota. Si legge su movieplayer.it

Funicolare di Lisbona, l'italiana Paola Landolfi sul luogo dell'incidente: «Sotto choc, abbiamo visto con mio figlio estrarre i corpi dalle lamiere» - Non so se riuscirò a calmare mio figlio»: Paola Landolfi, 52 anni, di Salerno, è arrivata sul luogo dell’incidente pochi istanti dopo: avrebbe dovuto prendere proprio quel mezzo per ... Scrive corriere.it