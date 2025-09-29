Abbiamo ricevuto una mail da un noto studio legale | ecco come il phishing svuota il conto corrente

Cataniatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo lo Studio Legale Lipera, che agisce per conto di CG Entertainment (home videostreaming), titolare dei diritti in Italia e nell'Ue. Vi contattiamo per richiedere un chiarimento in merito ad alcuni contenuti presenti sulla Fanpage Homega Immobiliare Saronno rilevati nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abbiamo - ricevuto

Terremoto Kamchatka, il panico dei turisti alle Hawaii: “Abbiamo ricevuto messaggi a raffica, siamo corsi sulla nave ma altri non ce l’hanno fatta e sono rimasti a terra. Gli hanno detto di cercarsi un rifugio”

Ok di Israele a insediamento in Cisgiordania, le comunità beduine in 'E1': "Abbiamo ricevuto l'ordine di sgombero"

Piano Trump su Gaza, Hamas frena gli entusiasmi: per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta

Abbiamo ricevuto una mail da un noto studio legale: ecco come il phishing svuota il conto corrente - Dossier ha individuato le ultime tendenze dei malfattori, gli indizi che dovrebbero insospettire, le precauzioni che è possibile adottare. Segnala cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Ricevuto Mail Noto