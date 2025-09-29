Abbiamo ricevuto una mail da un noto studio legale | ecco come il phishing svuota il conto corrente

“Siamo lo Studio Legale Lipera, che agisce per conto di CG Entertainment (home videostreaming), titolare dei diritti in Italia e nell'Ue. Vi contattiamo per richiedere un chiarimento in merito ad alcuni contenuti presenti sulla Fanpage Homega Immobiliare Saronno rilevati nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - ricevuto

Terremoto Kamchatka, il panico dei turisti alle Hawaii: “Abbiamo ricevuto messaggi a raffica, siamo corsi sulla nave ma altri non ce l’hanno fatta e sono rimasti a terra. Gli hanno detto di cercarsi un rifugio”

Ok di Israele a insediamento in Cisgiordania, le comunità beduine in 'E1': "Abbiamo ricevuto l'ordine di sgombero"

Piano Trump su Gaza, Hamas frena gli entusiasmi: per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta

Durante questa edizione del GIS Expo di Piacenza, abbiamo ricevuto due importanti riconoscimenti che ci rendono orgogliosi del lavoro che portiamo avanti ogni giorno. Un grande grazie al team GIS per l’impegno, l’organizzazione e la passione che rendono - facebook.com Vai su Facebook

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica polacca @NawrockiKn. Nel congratularmi con lui per l’assunzione del nuovo incarico, abbiamo condiviso l’eccellente stato delle relazioni bilaterali e le posizioni assunte con riferimento ai princi - X Vai su X

Abbiamo ricevuto una mail da un noto studio legale: ecco come il phishing svuota il conto corrente - Dossier ha individuato le ultime tendenze dei malfattori, gli indizi che dovrebbero insospettire, le precauzioni che è possibile adottare. Segnala cataniatoday.it