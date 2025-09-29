Abbandono dei rifiuti l' ennesima discarica a cielo aperto scoperta dai volontari
Resta un fenomeno troppo, e tristemente, diffuso nel territorio della provincia di Latina quello dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’ultima segnalazione ci arriva da Sezze dove nei giorni scorsi il personale volontario dell’associazione nazionale Guardie eco ambientali odv ha scoperto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
