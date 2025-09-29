A1 chiude per asfaltatura il tratto Orte-Magliano Sabina

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 30 settembre alle 6 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso RomaNapoli. L'area di parcheggio "Sabina ovest", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

