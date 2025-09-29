A Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e Palio della Madonna della Vittoria
Appuntamento ormai tradizionale dell’autunno a Sermoneta quello della Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e Palio della Madonna della Vittoria.Una manifestazione che testimonia le antiche origini del paese e la sua lunga e importante vicenda storica.In particolare la rievocazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
