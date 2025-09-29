A Roveleto gioielli da collezione con le mitiche Fiat 131 Abarth Rally

Cinquant’anni anni sono passati dalla prima vittoria della Fiat 131 Abarth, arrivata proprio in occasione del Rally delle Valle Piacentine. Ed è per questo che Asd Club Veicoli Storici Piacenza (CVSP) e Club Piacentino Automotoveicoli d'Epoca (CPAE) hanno voluto ricordare questo importante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: roveleto - gioielli

