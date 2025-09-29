A Ravenna il punto sui rimborsi dell' alluvione con il commissario Curcio e la sottosegretaria Rontini

A Ravenna si fa il punto sulla ricostruzione e sui rimborsi a seguito dell'alluvione. Dopo l’approvazione del decreto legislativo che ha introdotto rilevanti novità in merito ai rimborsi delle spese per il ripristino dei danni causati dall’alluvione ad aziende e cittadini, Confartigianato della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mercoledì 1 ottobre nuovo appuntamento rivolto alle future mamme e ai futuri papà per la presentazione del Punto Nascita di Ravenna. Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono al Cmp, via Fiume Montone Abbandonato n. 134 - - facebook.com Vai su Facebook

Ravenna, alluvione e ripartenza: il commissario Curcio martedì 30 settembre fa il punto della situazione - Alluvione 2023, rimborsi e ricostruzione: domani, martedì 30 settembre, il commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio sarà a Ravenna per fare il ... Scrive corriereromagna.it

Alluvione, novità sui rimborsi: incontro pubblico a con Regione e Commissario alla ricostruzione - Martedì 30 settembre Confartigianato ospita un appuntamento informativo sul Decreto Legislativo 65/2025 con Manuela Rontini e Fabrizio Curcio ... Secondo ravenna24ore.it