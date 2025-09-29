A Pechino Express c'è Candelaria Solorzano la Rai la scartò per il caso della foto con uno spinello

Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express anche la modella e dj, che nel 2023 finì al centro di una vicenda spinosa, esclusa dal ruolo di gatta nera al Mercante in Fiera di Pino Insegno dopo essere stata scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chanel Totti e Filippo Laurini: La Nuova Coppia di Pechino Express 2023

Isola dei Famosi, ex giovane naufraga rivela: "Mi piacerebbe fare Pechino Express con lei"

La prima coppia di Pechino Express 2026 è stata scelta a furor di popolo

Chanel Totti debutta in tv: sarà concorrente a Pechino Express 2026

Sta per iniziare una nuova straordinaria avventura! Pechino Express su Sky insieme a Francesco Paolantoni!!! Abbiamo bisogno di tutto il vostro incoraggiamento! #PechinoExpress #sky #staytuned

A Pechino Express c'è Candelaria Solorzano, la Rai la scartò per il caso della foto con uno spinello - Tra i concorrenti della prossima edizione di Pechino Express anche la modella e dj, che nel 2023 finì al centro di una vicenda spinosa, esclusa dal ruolo ...

Pechino Express, Chanel Totti entra nel cast, Fru non è più l'inviato speciale: le coppie annunciate e le altre novità - Ci saranno anche Chanel Totti, figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, e Jo Squillo tra i protagonisti della sfida 2026 di Pechino Express, show Sky Original prodotto da ...