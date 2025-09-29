A Palermo prima aiuto educatrice con disabilità educatrice nella scuola dell’infanzia | Serena e il valore dell’inclusione attiva

In una scuola dell’infanzia di Palermo, una giovane donna con disabilità ha recentemente assunto l’incarico di aiuto educatrice. Si chiama Serena e la sua presenza, riconosciuta formalmente all’interno del contesto scolastico, ha suscitato un’attenzione che va ben oltre il fatto occupazionale in sé. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it