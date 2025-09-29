A Palazzolo lo spazio d' arte si riempie di nuovi autori

“Ogni anno, quando si alza il sipario della primavera sulle affascinanti colline di Ciconicco, prende vita qualcosa di unico: La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, giunta quest'anno alla 47a edizione. Questa tradizione non è soltanto una rievocazione, ma un vero patrimonio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: palazzolo - spazio

Novità in arrivo! Kinder Fetta al Latte incontra la fragola in una versione fresca e golosa, tutta da provare! Disponibile in edizione limitata da Spazio Conad Palazzolo sull’Oglio. E tu, l'hai già provata? - facebook.com Vai su Facebook

Spazio blue train - Silvia Franceschi, founder di Spazio Blue Train è avvocato di formazione da sempre appassionata d’arte, ha già organizzato e curato mostre, e, approfittando di una tregua della pandemia, organizza una ... exibart.com scrive