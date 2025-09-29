A Nudo – Il massacro del Circeo | l’intervista con le autrici Angela di Berardino e Giulia Mariani

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché parlare ancora oggi di Angelo Izzo? Perché, soprattutto, vale la pena di parlare di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e di quel che accadde alle due giovani ragazze nella notte del 29 settembre 1975? Angela di Berardino e Giulia Mariani raccontano al Fatto come è nato il loro podcast. A Nudo, Il massacro del Circeo è un podcast prodotto da Emons Records in media partnership con il Fatto Quotidiano ASCOLTALO SU SPOTIFY L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi

E ancor prima di capire: ascolta la prima puntata del podcast A Nudo – il massacro del Circeo

36 ore Villa Moresca – Ascolta la seconda puntata del podcast A nudo – il massacro del Circeo

nudo 8211 massacro circeoIl massacro del Circeo nelle parole di Donatella Colasanti: come Izzo, Guido e Ghira uccisero Rosaria Lopez - 50 anni fa il massacro del Circeo tracciò una linea netta nella storia della violenza di genere. Come scrive virgilio.it

Puzzle – Ascolta l’ottava e ultima puntata del podcast A nudo – Il massacro del Circeo - Esiste una lista della direzione centrale della Polizia Criminale in cui sono presenti tutti i latitanti italiani di massima pericolosità dal 1992 al 2023. Segnala ilfattoquotidiano.it

