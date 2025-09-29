A Nudo – Il massacro del Circeo | l’intervista con le autrici Angela di Berardino e Giulia Mariani

Perché parlare ancora oggi di Angelo Izzo? Perché, soprattutto, vale la pena di parlare di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e di quel che accadde alle due giovani ragazze nella notte del 29 settembre 1975? Angela di Berardino e Giulia Mariani raccontano al Fatto come è nato il loro podcast. A Nudo, Il massacro del Circeo è un podcast prodotto da Emons Records in media partnership con il Fatto Quotidiano ASCOLTALO SU SPOTIFY L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

