A Napoli troppo inquinamento | vietato usare stufe e caminetti in casa e accendere fuochi all'aperto

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con apposita ordinanza, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, il Comune di Napoli ha previsto una serie di divieti per ridurre i livelli di PM10 in città, troppo elevati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

