A Muzzana presentazione del gioco da tavolo Happy Home
Sabato 4 ottobre, all'Orto sociale di Muzzana, dalle 10.00 alle 12.00, sarà aperta una Ludoteca all'aperto per bambini e per le loro famiglie, con la presenza di Roberto Pestrin, educatore e game designer. Nell'occasione, ci sarà la presentazione di Happy Home, un gioco da tavolo interamente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: muzzana - presentazione
Calenzano Calcio. . Festa grande in casa Rossoblù. Questo pomeriggio si è svolta la presentazione delle nostre squadre, dalla Prima squadra alla scuola calcio, passando per Juniores, Calcio a 5 e settore giovanile. Circa 300 ragazzi sono sfilati sul Magnolfi - facebook.com Vai su Facebook
GamIN' Palomar torna con un evento d'eccezione: la presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco” - Arezzo, 4 marzo 2025 – GamIN' Palomar torna con un evento d'eccezione: la presentazione del gioco da tavolo “San Giovanni in gioco” Prossimo appuntamento domenica 9 marzo dalle 16 alle 20 a Palomar ... Riporta lanazione.it