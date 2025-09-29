A Monza lo Streeat food truck festival

Monzatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Streeat food Truck festival, la manifestazione dedicata ai cibi da strada d'Italia, sbarca a Monza: le cucine mobili si accenderanno ai Boschetti Reali da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. L'evento è dedicato al cibo di qualità su ruote, e promuoverà i prodotti locali e nazionali. Per tre giorni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - streeat

Monza. STREEAT® Food Truck Festival ai Boschetti Reali - Un’esperienza sensoriale unica, all’insegna di sapori autentici, birre artigianali italiane e musica selezionata. Come scrive mbnews.it

