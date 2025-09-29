A Monza lo Streeat food truck festival
Streeat food Truck festival, la manifestazione dedicata ai cibi da strada d'Italia, sbarca a Monza: le cucine mobili si accenderanno ai Boschetti Reali da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. L'evento è dedicato al cibo di qualità su ruote, e promuoverà i prodotti locali e nazionali. Per tre giorni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: monza - streeat
STREEAT - European Food Truck Festival. . STREEAT®? Food Truck Festival - Monza Boschetti Reali - 5ª Edizione ? 3-4-5 Ottobre 2025 ? INGRESSO LIBERO ? ORARI ? VENERDÌ 3 OTTOBRE : 18:00 – 01:00 SABATO 4 OTTOBRE : 11:00 – 01 - facebook.com Vai su Facebook
Monza. STREEAT® Food Truck Festival ai Boschetti Reali - Un’esperienza sensoriale unica, all’insegna di sapori autentici, birre artigianali italiane e musica selezionata. Come scrive mbnews.it
Rolling Truck Street Food Festival 2025 a Monza - Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 fa tappa a Monza il Rolling Truck Street Food Festival, la rassegna itinerante dedicata al cibo di strada in cui si possono degustare specialità da tutta Italia ... Riporta mentelocale.it