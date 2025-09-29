A Monza la carica notturna dei 7mila che ha invaso la città

Una carica di oltre 7mila persone, più precisamente 7.131, che ha "invaso" nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre. Accendendo di entusiasmo l'Autodromo il Parco. Sono i risultati della Monza21, l’evento del circuito Followyourpassion organizzato da Mg Sport.In pista 200 ciclisti al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: monza - carica

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

Formula 1, la Ferrari prepara Monza: Vasseur carica la squadra

Ferrari, piazza Duomo diventa rossa. Leclerc: "Senza parole". Hamilton: "Dai tifosi la carica per Monza"

Il Padova a Monza con la carica di 900 tifosi: le probabili formazioni https://tgbiancoscudato.telenuovo.it/padova-calcio/2025/09/27/serie-b-il-padova-a-monza-con-la-carica-di-900-tifosi-le-probabili-formazioni… - X Vai su X

Monza ceduto a un fondo americano: Adriano Galliani lascia il club dopo aver rinunciato alla carica di presidente E sul futuro ha le idee chiare - facebook.com Vai su Facebook

7mila al via, record partecipanti e iscrizioni sold-out per Monza21 e F1RE - Domenica 28 settembre distanze per tutti 30km, 21,097km, 10km e 5km Longevity Run&Walk. msn.com scrive