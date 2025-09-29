A Monreale un corso gratuito di disostruzione pediatrica
Si svolgerà sabato 4 Ottobre dalle ore 9 presso il complesso monumentale Guglielmo II di Monreale un corso teorico e pratico di disostruzione pediatrica. In tutta Europa ogni anno 500 bambini muoiono per soffocamento. In Italia, per la stessa ragione si registrano mille ricoveri ogni anno e circa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
