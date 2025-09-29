A Modena mille studenti trasformano il Parco Novi Sad in palestra a cielo aperto Un progetto nato dalla cittadinanza attiva

Un'iniziativa senza precedenti coinvolgerà 1200 studenti dell'Istituto tecnico economico Barozzi di Modena in quattro giorni di sport e aggregazione. Dal 30 settembre scorso, il Parco Novi Sad ospiterà la prima edizione dei Giochi di Quartiere, manifestazione che punta a coniugare educazione fisica e riqualificazione urbana attraverso attività ludico-sportive inclusive. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

