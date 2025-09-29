A Milano l' ex liceo Manzoni occupato da extracomunitari e senzatetto

E' ancora emergenza nell'ex liceo Manzoni di via Rubattino, periferia est di Milano. Abbandonato da tempo, è diventato rifugio di extracomunitari e senzatetto che a ogni ora del giorno e della notte si aggirano tra le strade e i pacchetti della zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

