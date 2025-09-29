A Lucio Corsi il premio per il miglior videoclip italiano | la consegna sul palco di Imaginaction

Sarà Lucio Corsi a ricevere, il 2 ottobre, il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno della nona edizione di Imaginaction, il Festival internazionale del videoclip che si terrà a Ravenna dal 2 al 4 ottobre.Il premio, assegnato ogni anno dall’Academy del festival, composta da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Premio Tenco, scorpacciata toscana: Lucio Corsi vince due targhe tra cui miglior disco, una anche per Ginevra di Marco - È stato lo stesso Lucio Corsi ad annunciarlo su Facebook: «Targhe Tenco, miglior album e miglior canzone singola. Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Miglior album e canzone, Lucio Corsi trionfa al Premio Tenco - Lucio Corsi protagonista delle Targhe Tenco 2025: il cantautore toscano di Volevo essere un duro (Sugar Music) si è aggiudicato i premi per il miglior album e la miglior canzone dell’anno. Si legge su donnamoderna.com