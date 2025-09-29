A Lecce Stato dell’arte festival presentata la seconda edizione

LECCE - Torna a Lecce, alla sua seconda edizione, “Stato dell’Arte Festival”. Organizzato come di consueto da Icon Radio Visual Group e diretto artisticamente da GeGè Telesforo, il festival sceglie anche stavolta di affrontare i temi della sostenibilità, della mobilità possibile, della tutela dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Stato dell’Arte Festival, a Lecce la seconda edizione - Presentato stamattina alla Fondazione Biscozzi I Rimbaud l'evento in programma dal 3 al 5 ottobre. Da leccesette.it

Stato dell’Arte Festival a Lecce: musica, arte e cultura tra sostenibilità e tutela dell’acqua - Dalla Fiermontina Luxury Home al Teatro Paisiello, da Parco delle Cave a Masseria Provenzani, sono previsti concerti, performance, talk culturali, video installazioni e mostre d’arte. Riporta giornaledipuglia.com