L'argomento secondo cui la Global Sumud Flotilla, rifiutandosi di consegnare gli aiuti al patriarcato di Gerusalemme e fare marcia indietro, avrebbe «gettato la maschera» e svelato la natura politica della sua missione non è così stringente come sembrano ritenere gli esponenti del centrodestra, e specialmente di Fratelli d'Italia, che continuano a ripeterlo ossessivamente. Se gli attivisti avessero davvero a cuore le sorti dei bambini palestinesi denutriti dovrebbero preoccuparsi di fare arrivare loro quegli aiuti, sostengono la maggioranza e tutti i commentatori schierati dalla parte di Benjamin Netanyahu, cercando di inchiodare la flottiglia propal a un fatto che quegli stessi accusatori sono però i primi a negare, il fatto cioè che Israele stia affamando i palestinesi.

A gettare la maschera è stata Meloni, non la Flotilla