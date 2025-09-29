A Gaza genocidio esco Fratelli d’Italia scoppia il caso dopo l’addio di un segretario di Gioventù nazionale

Fratelli d’Italia ha assunto negli ultimi mesi una posizione molto netta sul conflitto in Medio Oriente, ribadendo più volte il sostegno a Israele e difendendo la linea di un alleato considerato strategico non solo dal punto di vista geopolitico ma anche economico e militare. Giorgia Meloni e i principali esponenti del Governo hanno parlato di “diritto alla difesa” dello Stato ebraico, schierandosi apertamente contro Hamas e limitando ogni apertura verso il riconoscimento ufficiale della Palestina. Sulla carta, sì al riconoscimento, dato che l’Italia continua a dirsi favorevole alla soluzione dei due Stati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it