A fuoco un suv davanti alla Casa Bianca poco prima del vertice Trump-Netanyahu

Secoloditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore incandescenti prima del vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nel pomeriggio un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nei pressi della Casa Bianca, causando la chiusura di alcune strade. Poco prima della visita del primo ministro israeliano e dell’incontro con il presidente Usa. Lo riporta Just the News, citando la propria corrispondente dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato nella parte posteriore di un Suv, senza provocare feriti. La corrispondente della Casa Bianca per Just the News, Amanda Head, ha confermato l’accaduto in qualità di testimone oculare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

a fuoco un suv davanti alla casa bianca poco prima del vertice trump netanyahu

© Secoloditalia.it - A fuoco un suv davanti alla Casa Bianca poco prima del vertice Trump-Netanyahu

In questa notizia si parla di: fuoco - davanti

Spari davanti al Fiesta, prima svolta nelle indagini: fermato un uomo. Caccia a chi ha fatto fuoco

Roma, gli odiatori di poliziotti fanno fuoco e fiamme: due volanti della Polizia incendiate davanti ai ministeri

A fuoco catasta di cartoni davanti a supermercato: fumo e disagi

FLASH: Usa, auto del Secret Service prende fuoco davanti alla Casa Bianca poco prima dell'arrivo di Netanyahu - Un veicolo del Secret Service è andato a fuoco nei pressi della Casa Bianca, spingendo le autorità a chiudere le strade in vista dell’arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu. affaritaliani.it scrive

fuoco suv davanti casaFuoco e fiamme a pochi passi dalla Casa Bianca, proprio mentre arriva Netanyahu: cosa succede - – Momenti di tensione nelle vicinanze della Casa Bianca, dove un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nel pomeriggio, costringendo le ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Suv Davanti Casa