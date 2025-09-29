Ore incandescenti prima del vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nel pomeriggio un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nei pressi della Casa Bianca, causando la chiusura di alcune strade. Poco prima della visita del primo ministro israeliano e dell’incontro con il presidente Usa. Lo riporta Just the News, citando la propria corrispondente dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato nella parte posteriore di un Suv, senza provocare feriti. La corrispondente della Casa Bianca per Just the News, Amanda Head, ha confermato l’accaduto in qualità di testimone oculare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A fuoco un suv davanti alla Casa Bianca poco prima del vertice Trump-Netanyahu