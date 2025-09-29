A fuoco i contatori del condominio fumo invade il vano scale Paura per i residenti

NARDO’ – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio nella zona 167 di Nardò a causa di un incendio che si è sviluppato nell’atrio di ingresso al piano terra di una palazzina popolare di via della Costituzione, a ridosso del complesso immobiliare che ospita anche la farmacia comunale.A causa di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: fuoco - contatori

Informiamo la cittadinanza che i vigili del fuoco, in seguito all’incidente di questa mattina, hanno svolto le rilevazioni finalizzate a verificare la concentrazione del metano nelle abitazioni interessate dall’incidente di via Beethoven. I valori sono risultati nella nor - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, in fiamme nella notte il vano contatori di uno stabile a Scala Santa https://triesteallnews.it/2025/09/in-fiamme-nella-notte-un-vano-contatori-a-scala-santa/… - X Vai su X

Vanno a fuoco i contatori e il vano scale in una palazzina popolare: paura a Nardò - Paura e allarme nella zona 167 di Nardò, nel Salento, a causa di un incendio che ha interessato i contatori elettrici ed il vano scale di una palazzina di quattro piani. Secondo bari.repubblica.it

Incendio nel vano contatori, evacuato un condominio: una donna trasportata in ospedale - I pompieri salvano una residente bloccata all'ultimo piano. Si legge su nordest24.it