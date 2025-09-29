A Francoforte si studiano alternative ai programmi finanziari di Trump
“La prossima crisi finanziaria?”. Non è l’ultima sparata provocatoria di qualche Nostradamus di turno. Si tratta, invece, del titolo dell’Annual Research Conference della Banca centrale europea (Bce) recentemente organizzata a Francoforte insieme alla Hoover Institution, un centro americano di studi economici legato alla Stanford University di California. Fa riferimento al nome del presidente Herbert Hoover, colui che volle far fronte alla crisi del 1929 con la disastrosa politica dei dazi. L’evento è stato aperto dalla governatrice della Bce, Christine Lagarde, che ha affermato che le trasformazioni e le nuove tecnologie della finanza possono presentare vecchi rischi anche se in forme differenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
