A Fondazione ICA Milano tre giovani artisti in mostra
Fondazione ICA Milano, diretta da Alberto Salvadori, presenta al pubblico per l'autunno 2025 tre progetti espositivi inediti dedicati agli artisti Oliver Osborne, Lewis Hammond e Isabella Costabile. Attraverso ricerche e sensibilità personali, ciascun artista affronta la propria relazione con l'arte, con la dimensione personale e il contesto storico e sociale. Chiara Nuzzi, curatrice di Black Milk e co-curatrice insieme a Gabriella Rebello Kolandra di Whose is this?, racconta a Askanews l'intero progetto espositivo: "Per questa riapertura autunnale abbiamo deciso di presentare tre mostre personali dedicate al lavoro di artisti internazionali di giovani generazioni: Oliver Osborne dell'85, Lewis Hammond dell'87 e Isabella Costabile, un'artista italiana del '91.
Oliver Osborne (Edimburgo, 1985) presenta The Sleeping Guard, la sua prima personale a Fondazione ICA Milano