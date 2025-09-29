Milano, 29 set. (askanews) - Fondazione ICA Milano, diretta da Alberto Salvadori, presenta al pubblico per l'autunno 2025 tre progetti espositivi inediti dedicati agli artisti Oliver Osborne, Lewis Hammond e Isabella Costabile. Attraverso ricerche e sensibilità personali, ciascun artista affronta la propria relazione con l'arte, con la dimensione personale e il contesto storico e sociale. Chiara Nuzzi, curatrice di Black Milk e co-curatrice insieme a Gabriella Rebello Kolandra di Whose is this?, racconta a Askanews l'intero progetto espositivo: "Per questa riapertura autunnale abbiamo deciso di presentare tre mostre personali dedicate al lavoro di artisti internazionali di giovani generazioni: Oliver Osborne dell'85, Lewis Hammond dell'87 e Isabella Costabile, un'artista italiana del '91. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Fondazione ICA Milano tre giovani artisti in mostra