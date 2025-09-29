A Foggia una veglia per la pace con il Vescovo Ferretti

Foggiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una veglia di preghiera per chiedere il dono della pace e della riconciliazione nella martoriata terra di Gaza: è l’iniziativa che si terrà mercoledì 1 ottobre, alle 20 nella chiesa di San Giovanni di Dio di Foggia presieduta dall’arcivescovo mons. Giorgio Ferretti. L’appuntamento, fortemente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - veglia

VEGLIA Foggia prega per Gaza: veglia di pace il 1° ottobre - 00, nella chiesa di San Giovanni di Dio a Foggia si terrà una veglia di preghiera per la pace ... Scrive statoquotidiano.it

Diocesi: Foggia, domani veglia di Pentecoste “per implorare la pace” - Giorgio Ferretti, aderendo all’invito per la preghiera per la pace da parte di Papa Leone XIV e dei Vescovi italiani, promuove la Veglia diocesana ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Veglia Pace Vescovo