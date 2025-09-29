A Foggia fa tappa la manifestazione ‘Karting in Piazza’

Mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con l’organizzazione dell’Automobile Club Foggia, il piazzale antistante la Città del Cinema di Foggia ospiterà una tappa del tour 2025 di ‘Karting in Piazza’ cui potranno partecipare circa 300 bambini di età dai 6 ai 10 anni.La manifestazione, a partecipazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: foggia - tappa

Noemi in concerto a Foggia: il suo ‘Nostalgia Summer Tour’ fa tappa in via Zara

Mònde 2025, il cinema che cammina fa tappa a Foggia: i nomi degli ospiti

A Foggia fa tappa l'ottava edizione di ‘Mònde, Festa del Cinema sui Cammini’

FESTA DE L’UNITÀ Decaro ha scelto Foggia come prima tappa ufficiale da candidato presidente della Regione Puglia. #lattacco #foggia #festadelunità #partitodemocratico - facebook.com Vai su Facebook

? Il Museo di Storia naturale di Foggia ospiterà la quinta tappa del progetto “CyberAware: Inclusione e Sicurezza Digitale per Tutti”, promosso dalla Regione Puglia, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e con il - X Vai su X

Torna 'Karting in piazza', 300 bambini diventano ambasciatori delle regole d’oro della sicurezza stradale - La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Foggia, è in programma mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre nel piazzale antistante la ‘Città del ... Segnala foggiatoday.it

Foggia, manifestazione di interesse per il club: subordinata però al pagamento della scadenza - Se a Trieste si è tirato un sospiro di sollievo, con almeno gli stipendi pagati, a Messina e Lucca la situazione è tragica, e non meno lo è per il Foggia, con la squadra ormai abbandonata a sé stessa: ... Si legge su tuttomercatoweb.com