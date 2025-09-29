A Foggia fa tappa la manifestazione ‘Karting in Piazza’

Foggiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con l’organizzazione dell’Automobile Club Foggia, il piazzale antistante la Città del Cinema di Foggia ospiterà una tappa del tour 2025 di ‘Karting in Piazza’ cui potranno partecipare circa 300 bambini di età dai 6 ai 10 anni.La manifestazione, a partecipazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - tappa

Noemi in concerto a Foggia: il suo ‘Nostalgia Summer Tour’ fa tappa in via Zara

Mònde 2025, il cinema che cammina fa tappa a Foggia: i nomi degli ospiti

A Foggia fa tappa l'ottava edizione di ‘Mònde, Festa del Cinema sui Cammini’

Torna 'Karting in piazza', 300 bambini diventano ambasciatori delle regole d’oro della sicurezza stradale - La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Foggia, è in programma mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre nel piazzale antistante la ‘Città del ... Segnala foggiatoday.it

Foggia, manifestazione di interesse per il club: subordinata però al pagamento della scadenza - Se a Trieste si è tirato un sospiro di sollievo, con almeno gli stipendi pagati, a Messina e Lucca la situazione è tragica, e non meno lo è per il Foggia, con la squadra ormai abbandonata a sé stessa: ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Foggia Fa Tappa Manifestazione