a firenze una festa per celebrare il volontariato della protezione civile

Firenze, 29 settembre 2025 – L’emergenza Covid, le alluvioni, le frane, gli incendi, le ondate di calore e i blackout. Negli ultimi anni ed in ogni situazione, la Protezione civile del Comune – con i volontari e le volontarie sempre in prima linea – si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “ha offerto un supporto fondamentale, intervenendo con tempestività, competenza e spirito di servizio. Per ringraziare queste donne e questi uomini che ogni giorno si prendono cura della nostra comunità e per far conoscere da vicino il loro prezioso lavoro, il Comune di Firenze ha organizzato una grande festa aperta a tutte e tutti che si svolgerà il 25 ottobre al Giardino dell’Orticoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

