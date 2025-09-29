A Firenze una festa per celebrare il volontariato della Protezione civile
Firenze, 29 settembre 2025 – L'emergenza Covid, le alluvioni, le frane, gli incendi, le ondate di calore e i blackout. Negli ultimi anni ed in ogni situazione, la Protezione civile del Comune – con i volontari e le volontarie sempre in prima linea – si legge in una nota di Palazzo Vecchio, "ha offerto un supporto fondamentale, intervenendo con tempestività, competenza e spirito di servizio. Per ringraziare queste donne e questi uomini che ogni giorno si prendono cura della nostra comunità e per far conoscere da vicino il loro prezioso lavoro, il Comune di Firenze ha organizzato una grande festa aperta a tutte e tutti che si svolgerà il 25 ottobre al Giardino dell'Orticoltura.
20 settembre 2025 Festa della famiglia La IV Festa della famiglia del R.C. Firenze Est, un pomeriggio con giochi e animazione per bambini e ragazzi si è svolto a "Le Cure dell'Horto" (Area Pettini-Burresi - Via Faentina 147) in collaborazione con l'Associazion
